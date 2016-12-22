Путин счел поставки энергоресурсов в Европу «выше политических интриг»

Российский президент Владимир Путин, говоря о поставках энергоресурсов в Европу, заявил, что есть вещи, которые «выше политических интриг». Трансляцию заседания «Российской энергетической недели» ведет телеканал «Россия 24».

Путин пояснил свое высказывание на примере поставок в Германию. «Не все знают, что в ФРГ принято решение о закрытии атомной энергетики, а атомная энергетика дает в общем балансе энергетическом 34%», — сказал глава государства. Он также поинтересовался, «чем этот вакуум закрывать».

В середине июля Путин заявлял, что совместные российско-европейские проекты, включая «Северный поток-2», носят только экономический характер и не имеют какого-либо «двойного дна».

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, Берлин не откажется от договоренностей с Москвой в энергетической сфере по строительству газопровода из-за позиции США. Американский президент Дональд Трамп утверждал, что «Северный поток-2» сделает Германию «заложницей» России.

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Евросоюз является основным торгово-экономическим партнером России, и сотрудничество в плане энергетики с европейскими государствами продолжается.