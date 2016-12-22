Кремль ответил на заявление Макрона о стремлении Путина к демонтажу ЕС

Дмитрий Песков отметил, что отношения Владимира Путина с Евросоюзом находятся в «подмороженном состоянии» не по инициативе Москвы. Так он прокомментировал заявление Эмманюэля Макрона о мечте президента России разрушить Евросоюз

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Дмитрий Ловетский / Reuters)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что Владимир Путин мечтает разрушить Евросоюз, рассказал, что российский президент поддерживает со своим коллегой из Парижа «добрые личные отношения», но имеет с ним разногласия по некоторым «острым темам», передает корреспондент РБК.

В плане уважения Путина лично к Макрону российский президент отвечает взаимностью, заметил Песков.

«Что касается отношения президента Путина к ЕС, то мы, к сожалению, констатируем, что не по инициативе России эти отношения находятся в изрядно подмороженном состоянии», — заключил пресс-секретарь.

Песков считает, что современное состояние отношений между европейскими странами и Россией противоречит интересам всех сторон. По его словам, Москва готова ​идти к оживлению отношений, если такое желание есть у Европы. Он подчеркнул, что по некоторым вопросам сотрудничество продолжается, например, в плане энергетики.

«Но в целом, поскольку Евросоюз является основным торгово-экономическим партнером России, по объему ему стремительно правда на ступает на пятки Китай, то конечно и президент также об этом говорит, мы заинтересованы чтобы пространство Евросоюза было развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным», — заключил пресс-секретарь.

Ранее в интервью шведскому телеканалу SVT французский президент заявил, что в мечтах Путина — «демонтаж» единого Евросоюза. Он подчеркнул, что уважает российского лидера и считает, что только вместе с Москвой можно выстроить новую архитектуру международной безопасности. Однако вместе с этим, заметил Макрон, политика России не является образцом для подражания.