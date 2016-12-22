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Путин заявил о готовности «конкурировать со всеми» поставщиками газа
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Путин заявил о готовности «конкурировать со всеми» поставщиками газа
Политика, 18:56
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Путин заявил о готовности «конкурировать со всеми» поставщиками газа

Россия готова к конкуренции с любыми поставщиками газа и надеется, что борьба за контракты в этой сфере будет честной, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

«Мы готовы конкурировать со всеми. Надеемся на честную конкуренцию в рамках действующих международных правовых норм», — сказал он.

По словам президента, в данной сфере бизнеса есть два критерия, к которым стоит отнести объем поставок и длину маршрута. Путин отметил, что с учетом этих факторов Россия является наиболее эффективным поставщиком для Европы.

В ответ на просьбу прокомментировать возможность введения США санкций против газопровода «Северный поток-2» Путин заявил, что «это проект, который нужен Европе», поскольку свои ресурсы в европейских странах заканчиваются, а объем поставок из России увеличивается.

WSJ узнала о недельной готовности санкций США против «Северного потока-2»
Политика

27 июля помощник госсекретаря США по вопросам энергетики и ресурсов Фрэнсис Фэннон выразил опасения, что «Северный поток-2» позволит России усилить свои позиции для политического давления.

В августе газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников сообщила, что Вашингтон почти завершил работу над законопроектом о санкциях против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2».

Теги: Владимир Путин , конкуренция
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