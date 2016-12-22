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Международный суд ООН обязал США снять часть санкций против Ирана
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Международный суд ООН обязал США снять часть санкций против Ирана
Политика, 12:43
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Международный суд ООН обязал США снять часть санкций против Ирана

Международный суд ООН обязал США снять санкции, направленные на иранскую гражданскую авиацию и гуманитарную помощь. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, суд удовлетворил жалобу Тегерана на «незаконное повторное введение санкций в одностороннем режиме» со стороны США. В Вашингтоне обещали оспорить обращение Ирана в Международный суд ООН.

Иск был подан иранскими властями еще в июле после того, как в мае американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который также называют «ядерной сделкой». Соглашение было заключено в 2015 году между Россией, Ираном, Китаем, США, Францией, Германией и Великобританией, согласно которому Тегеран обязался закрыть свою ядерную программу в обмен на снятие санкций.

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В августе Трамп подписал указ о восстановлении ограничений против Ирана, которые коснулись торговли иранским золотом, алюминием, сталью и другими ресурсами. По словам госсекретаря США Майка Помпео, санкции будут «неукоснительно исполняться» до тех пор, пока иранские власти не сменят политический курс.

Второй этап восстановления санкций назначен на 5 ноября, тогда ограничения введут против нефтяных операций Тегерана, сделок с иранским Центробанком, сектора экономики, судоходства и судостроения.

Теги: Иран , Санкции , Международный суд ООН в Гааге
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