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Белый дом пригрозил не дать Европе обойти санкции против Ирана
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Белый дом пригрозил не дать Европе обойти санкции против Ирана
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Америка не позволит Евросоюзу обойти санкции против Ирана. Ранее ЕС поддержал создание механизма торговли с Ираном в обход санкций США
Джон Болтон (Фото: Eric Thayer / Reuters)

Соединенные Штаты не позволят ни Евросоюзу, ни любым другим странам обойти антииранские санкции, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом он заявил на конференции по Ирану в Нью-Йорке, передает Reuters.

Он также пообещал «агрессивно» и «непоколебимо» реализовывать санкции против Ирана. ​Кроме того, Болтон пообещал, что Тегеран заплатит «чертовски высокую цену», если попытаются противостоять США.

«Режим убийц и его сторонники встретятся с серьезными последствиями, если не изменят свое поведение. Сегодня я хочу ясно сказать: мы за вами наблюдаем, и мы за вами придем», — сказал он.

Госсекретарь США Майкл Помпео охарактеризовал инициативу стран Европы как «контрпродуктивную». ​«Вчера вечером я был обеспокоен и действительно глубоко разочарован, услышав, что оставшиеся стороны по сделке объявили о создании специальной платежной системы для обхода санкций США. Это одна из самых контрпродуктивных мер, которые можно себе представить для регионального и глобального мира и безопасности», — сказал Помпео.

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Накануне после переговоров на уровне министров стало известно, что Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия предложили создать специальный финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США. «Участники приветствовали практические предложения по поддержанию и развитию каналов оплаты, в частности инициативу создания механизма специального назначения (Special Purpose Vehicle) для облегчения платежей, связанных с экспортом Ирана, включая нефть», — говорилось в специальном заявлении.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что решение о создании подобного механизма уже принято и специалистам предстоит встретиться для обсуждения деталей.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Санкции , Иран , Евросоюз
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