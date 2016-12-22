США пообещали оспорить обращение Ирана в Международный суд ООН

США рассматривают подачу жалобы Ирана в Международный суд ООН как попытку вмешаться в их права на принятие мер по соображениям нацбезопасности и оспорят претензии Тегерана. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.

По его словам, власти Ирана пытаются помешать Вашингтону возобновить санкции против Тегерана, «которые необходимы для защиты нацбезопасности». «Разбирательство, начатое Ираном, является судебным злоупотреблением», — подчеркнул Помпео.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году вместе с Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Тогда же было объявлено о возобновлении действия санкций против Тегерана. Согласно договору, с Ирана снимались все санкции в обмен на закрытие ядерной программы.

В ответ иранские власти подали жалобу на США в Международный суд ООН в связи с «незаконным повторным введением санкций в одностороннем режиме». Трамп 6 августа подписал указ о восстановлении антииранских санкций. По словам Помпео, эти ограничения будут «неукоснительно исполняться» до тех пор, пока Тегеран не сменит политический курс.