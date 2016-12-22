ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,94 66,49 EUR Нал. 78,98 77,40 USD Бирж. 67,10 -0,00 EUR Бирж. 78,31 +0,36 USD ЦБ. 67,40 -0,39 EUR ЦБ. 78,23 -0,18 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6741,00 +37,70 IMOEX 2308,00 +1,24% RTSI 1083,53 +1,79% Brent 75,87 -0,29% DJIA 26008,98 +0,85% Nasdaq 8021,81 +0,95%
США пообещали оспорить обращение Ирана в Международный суд ООН
Лента новостей
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Белоруссию 17:57, Общество Турчинов назвал размер военного бюджета Украины на 2019 год 17:55, Политика Депутат от КПРФ пожаловался Чайке на проверку «дела «Нового величия» 17:50, Общество Бизнесмены из «списка Титова» ответили на отказ в прощении 17:45, Бизнес Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 17:45, РБК и Сбербанк Розовые и на французском: что известно о новых правах с чипом 17:44, Авто Переговоры по Афганистану в Москве отложили после беседы Лаврова и Гани 17:40, Политика США пообещали оспорить обращение Ирана в Международный суд ООН 17:26, Политика Платформа NiceHash вернула клиентам 60% монет: расследование продолжается 17:24, Крипто США опровергли американское гражданство лидера «мусорных протестов» 17:16, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 17:10, РБК и Сбербанк Навального арестовали на 30 суток 17:06, Общество Корабли Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы в Охотском море 17:06, Политика Минздрав потратит 3 млрд руб. на привлечение россиян к ЗОЖ 17:05, Общество Макрон рассказал о роли России в обеспечении безопасности в Европе 16:55, Политика Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 16:43, РБК и Schneider Electric AP рассказало об атаках «русских хакеров» на Вселенский патриархат 16:38, Политика СК потребовал арестовать подозреваемого в похищении девушки в Москве 16:28, Общество «Нафтогаз» оценил возможные последствия отказа России от транзита газа 16:27, Бизнес В России создали мобильные группы для борьбы с беспилотниками 16:24, Общество Вице-премьер Италии пообещал блокировать принятие бюджета Евросоюза 16:21, Политика Минобороны сообщило о подготовке США удара по Сирии с моря и с воздуха 16:15, Политика Захарова назвала санкции США размыванием сферы контроля над вооружениями 16:13, Политика МВД рассказало об отсутствии лимита выплат для информаторов 16:12, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 16:11, РБК и Сбербанк Песков рассказал о докладе Путину о митингах против пенсионной реформы 16:01, Политика Что будет с рынком: ЦБ Индии создал группу для изучения криптовалют 15:58, Крипто В Кремле пообещали дать ответ на санкции США в интересах России 15:57, Политика
США пообещали оспорить обращение Ирана в Международный суд ООН
Политика, 17:26
0
США пообещали оспорить обращение Ирана в Международный суд ООН

США рассматривают подачу жалобы Ирана в Международный суд ООН как попытку вмешаться в их права на принятие мер по соображениям нацбезопасности и оспорят претензии Тегерана. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.

По его словам, власти Ирана пытаются помешать Вашингтону возобновить санкции против Тегерана, «которые необходимы для защиты нацбезопасности». «Разбирательство, начатое Ираном, является судебным злоупотреблением», — подчеркнул Помпео.

Госдеп счел финансовую помощь Евросоюза Ирану «неправильным сигналом»
Политика

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году вместе с Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Тогда же было объявлено о возобновлении действия санкций против Тегерана. Согласно договору, с Ирана снимались все санкции в обмен на закрытие ядерной программы.

В ответ иранские власти подали жалобу на США в Международный суд ООН в связи с «незаконным повторным введением санкций в одностороннем режиме». Трамп 6 августа подписал указ о восстановлении антииранских санкций. По словам Помпео, эти ограничения будут «неукоснительно исполняться» до тех пор, пока Тегеран не сменит политический курс.

Теги: Иран , ООН , Санкции , Дональд Трамп , Майк Помпео
Главное
Глава Минфина заявил о невозможности предугадать курс рубля Экономика
Материалы по теме
Госдеп счел финансовую помощь Евросоюза Ирану «неправильным сигналом» Политика
Минюст США обвинил двух иранцев в шпионаже Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter