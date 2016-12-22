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Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана
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Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана
Политика, 18:20
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Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана в два этапа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Так, с 7 августа будут возобновлены ограничения на покупку правительством Ирана банковских векселей США, торговлю иранским золотом, графитом, алюминием, сталью, углем. Также будут прекращены все сделки с применением иранского риала, санкции наложат на иранский автомобильный сектор и суверенный долг республики.

С 5 ноября США наложат ограничения на нефтяные операции Ирана, работу портовых операторов, сектора энергетики, судоходства и судостроения, а также на сделки иностранных финансовых учреждений с Центробанком Ирана.

«Президент Трамп будет и впредь противостоять агрессии иранского режима, и США будут полностью обеспечивать соблюдение санкционированных ограничений», — указывается в сообщении Белого дома.

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции против Тегерана будут «неукоснительно исполняться» до тех пор, пока Иран не изменит свой политический курс.

Трамп в начале мая заявил о выходе из ядерной сделки, подписанной в 2015 году, и возобновлении ограничений с ноября. В сделке участвовали США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и Иран. По условиям сделки, с Тегерана снимались все санкции в обмен на прекращение иранской ядерной программы. Иранские власти в середине июля обратились с жалобой на Вашингтон в Международный суд ООН из-за «незаконного повторного ведения санкций в одностороннем режиме».
Теги: Дональд Трамп , Иран , Санкции , ядерная сделка
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