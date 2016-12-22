Помпео пообещал «неукоснительное» исполнение санкций против Ирана

Санкции против Ирана будут «неукоснительно» исполняться до тех пор, пока он радикально не изменит свой политический курс, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает Associated Press.

Глава Госдепартамента отметил, что Вашингтон готов к движению навстречу Тегерану, однако «требует колоссальных изменений со стороны иранского режима». По словам Помпео, президент США Дональд Трамп намерен «научить Иран вести себя как нормальная страна».

В начале мая 2018 года Трамп заявил о выходе из подписанной в 2015 году «ядерной сделки», которую заключили с одной стороны страны «шестерки» (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Китай), а с другой — Иран. По договоренностям в обмен на отказ от ядерной программы с Тегерана поэтапно снимались санкции. Трамп свое заявление дополнил возобновлении санкций против республики с ноября. Иран в середине июля подал жалобу в Международный суд ООН на США из-за «незаконного повторного введения санкций в одностороннем порядке».

