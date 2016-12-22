АТОР заявила об особом интересе россиян к Солсбери из-за «дела Скрипалей»

Среди российских туристов набирают популярность туры в британский город Солсбери, где в марте этого года был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает «Интерфакс».

«Великобритания — это экскурсионное направление. Город, который, безусловно, занимает первое место по объему продаж туров — это Лондон. Однако если турист едет не в первый раз, ему уже хочется посмотреть и другие британские города», — отметила она.

По словам Ломидзе, среди экскурсионных направлений внутри Великобритании можно выделить Солсбери, как пункт на пути к внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО памятнику Стоунхендж.

Она отметила, что Солсбери обычно входит в однодневный экскурсионный тур для посещения Стоунхенджа. «Если выстраивать рейтинг экскурсионных направлений внутри Великобритании, то этот город — один из лидеров по стране», — уточнила Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР предположила, что российские туристы будут внимательнее относиться к посещению Солсбери после инцидента с отравлением семьи Скрипалей.

«Я думаю, что сейчас после этой информационной волны люди будут с особым вниманием относиться к прогулкам по этому городу. Но будут и те, кто будет избегать посещения этого города — как бы чего не случилось», — заключила она.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском Солсбери в марте текущего года. Власти Британии обвинили в произошедшем российские спецслужбы. В свою очередь официальная Москва все обвинения отрицала.

В начале сентября королевская прокуратура Англии и Уэльса объявила имена подозреваемых в отравлении: по версии следствия, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее они дали интервью телеканалу RT. Во время беседы с главным редактором телеканала Маргаритой Симоньян оба заявили, что являются «предпринимателями средней руки», работают в сфере фитнес-индустрии и не имеют отношения к разведке. В Солсбери, по их словам, они приехали как туристы, чтобы «отдохнуть» и посмотреть на «знаменитый собор».