Британская полиция назвала имена «отравителей» Скрипалей в Солсбери

К отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери причастны Александр Петров и Руслан Боширов, заявила полиция Лондона и королевская прокуратура. По мнению следствия, они вернулись в Россию 4 марта

Дом Сергей Скрипаля. Март 2018 года (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Подозреваемые в применении отравляющего вещества «Новичок» в Солсбери, в результате которого пострадали Сергей и Юлия Скрипаль, вернулись в Россию в день отравления, 4 марта 2018 года, говорится в заявлении королевской прокуратуры Англии и Уэльса. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

По мнению прокуроров, к преступлению причастны граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

«Прокуроры из отдела по борьбе с терроризмом Королевской прокурорской службы рассмотрели улики и сочли, что есть достаточные основания для вынесения осуждения, а общественным интересам отвечает предъявление обвинений Александру Петрову и Руслану Боширову, российским гражданам, по следующим статьям: сговор с целью убийства Сергея Скрипаля, покушение на убийство Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Ника Бейли, использование и владение «Новичком» в противоречие закону о химическом оружии и намеренное нанесение тяжелых телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли», — говорится в документе.

«Мы не будем обращаться в Россию за экстрадицией этих людей, так как Конституция России не разрешает экстрадицию собственных граждан. Россия ясно дала понять это после просьб о выдаче в других случаях. В случае изменения этой позиции будет направлен запрос о выдаче», — говорится в заявлении. Тем не менее прокуратура выдала европейский ордер на арест за преступления, которые не имеют срока давности.

В заявлении полиции Лондона говорится, что сегодняшний день стал самым знаменательным в одном из сложнейших расследований в области борьбы с терроризмом. Полиция считает, что отравление Скрипалей в Солсбери в марте и отравление Дон Стерджес и Чарли Роули в Эймсбери являются частями одного и того же дела, оба расследования объединены в общее делопроизводство.

Фото: news.met.police.uk

Полицейские считают, что указанные фамилии подозреваемых (Петров и Боширов) могут быть фальшивыми. Полиция также опубликовала данные о маршрутах передвижения подозреваемых в Великобритании. Они прибыли в Великобританию днем в пятницу 2 марта рейсом «Аэрофлота» SU2588 из Москвы и направились в Лондон. Затем они отправились в отель City Stay в Боу-Роуд, где останавливались в пятницу 2 марта и в субботу, 3 марта.

Петров и Боширов, как заявили в полиции, 3 марта съездили в Солсбери и вернулись в гостиницу. В воскресенье, 4 марта, подозреваемые снова съездили в Солсбери, обработали входную дверь дома Скрипаля средством «Новичок» и около 6:30 вечера прибыли в аэропорт Хитроу, после чего вернулись в Москву рейсом «Аэрофлота» SU2585, вылетевшим в 10:30 в воскресенье, 4 марта.

В гостиничном номере, в котором останавливались подозреваемые, эксперты обнаружили следы «Новичка», говорится в документе.

Официальный представитель Службы внешней разведки Сергей Иванов в беседе с РБК отказался комментировать эту информацию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что имена и фотографии, опубликованные властями Великобритании, «нам ничего не говорят». «В СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов. Многочисленные соответствующие запросы от российской стороны у Лондона имеются. Расследование столько серьезных преступлений, о которых неоднократно заявляли в Великобритании, требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия», — заявила Захарова.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Власти Соединенного Королевства заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», а к нападению причастна Москва. В России неоднократно отрицали все обвинения и требовали проведения совместного расследования.​

Отравление стало поводом для дипломатического конфликта, взаимной высылки дипломатов, а также обвинений российского руководства в нападении с применением химического оружия. США признали выводы британских следователей и ввели новые санкции против России по факту применения химоружия.