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Захарова пошутила по поводу ребрендинга Солсбери из-за «дела Скрипалей»
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Захарова пошутила по поводу ребрендинга Солсбери из-за «дела Скрипалей»
Отравление Скрипалей, 22:51
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Захарова пошутила по поводу ребрендинга Солсбери из-за «дела Скрипалей»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала статью The Guardian о ребрендинге британского города Солсбери. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Видимо, скоро на карте может появиться Нью-Химки или Новичок-сити», — пошутила она.

Захарова попросила подписчиков и друзей в соцсети поделиться вариантами изменения образа Солсбери. Она с иронией добавила, что не нужно предлагать референдум.

«Как сказал Сергей Лавров, заняты Каталонией», — написала Захарова.

Ранее газета The Guardian сообщила, что власти графства, где находится Солсбери, наняли группу консультантов для проведения ребрендинга города из-за негативного влияния «дела Скрипалей». Их попросили изменить образ Солсбери, чтобы остановить падение количества туристов. По сравнению с 2017 годом в город приехали на 17% меньше туристов.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта отравили в Солсбери. По мнению Лондона, против них применили нервно-паралитическое вещество «Новичок». Впоследствии от этого вещества пострадали жители Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджесс, которая позднее скончалась. Британская сторона обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей, но Москва ее отрицает.

Теги: Великобритания , отравление , имидж
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