Глава МИД Британии заявил о слишком высокой цене для России за Солсбери

Глава МИД Великобритании Джереми Хант высказал мнение, что цена за применение химического оружия Россией будет слишком высока и для нее «не найдется удобного места в мире». Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Sky News.
Глава МИД Британии рассказал о встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, с которым обсуждался инцидент в Солсбери. Он отметил, что встреча прошла напряженно, так как «неприемлемо поручать агентам ГРУ использовать химическое оружие на территории Британии».
«Наш посыл для России очень прямолинеен: если она будет продолжать делать подобное, то цена будет слишком высока», — сказал он.
Хант подчеркнул, что химическое оружия является одним из самых ужасных после ядерного. Поэтому Лондон не допустит, чтобы оно стало нормой в Сирии или «на улицах Британии».
Агентству ТАСС рассказали в российской делегации в Генассамблее ООН, что Лавров не встречался с Хантом на полях этого форума. Источник отметил, что 27 сентября прошел рабочий завтрак пяти членов СБ ООН и генсека организации.
«С удивлением ознакомились с заявлениями главы британского Форин-офиса о том, что он провел встречу с Лавровым. Никаких переговоров Лаврова с британским министром иностранных дел не было», — сказал собеседник.
На заседании СБ ООН премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон зафиксировал нарушение Россией декларации о запрещении химического оружия. Лавров назвал этот демарш детским садом.