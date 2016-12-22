В Британии заказали ребрендинг Солсбери из-за «дела Скрипалей»

Власти графства, где расположен Солсбери, наняли группу консультантов для ребрендинга города. Об этом сообщает The Guardian.
Консультантов просят найти способ изменить восприятие города, для того чтобы остановить падение притока туристов. Так, по сравнению с 2017 годом в город приехали на 17% меньше туристов. О сокращающемся количестве посетителей сообщают Солсберийский собор, а также городские музей и театр.
«Солсбери прославился на весь мир, но не так, как нам бы хотелось. Я думаю, что нам нужен почти что ребрендинг. Именно через это нам предстоит пройти. Мы наняли консультантов, которые работают, чтобы попасть под кожу Солсбери», — сказала газете член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Паулин Черч.
Консультанты должны будут предложить новые варианты продвижения города. «У нас самый красивый город, но есть так много вещей, которые мы можем сделать», — добавила Черч.
Она добавила, что все места, которые фигурировали в «деле Скрипалей» и охранялись полицией, обеззаражены и безопасны. Ресторан Zizzi и паб Mill, которые Сергей и Юлия Скрипаль посетили в день отравления, откроются к Рождеству.
В совете Уилтшира рассчитывают, что ряд мероприятий, фуд-маркеты, литературный фестиваль и рождественский ледовый каток помогут привлечь новых туристов.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. По заявлениям британской стороны, против них применили яд «Новичок». От отравления «Новичком» позднее умерла жительница города Эймсбери Дон Стерджесс, партнер которой Чарли Роули обнаружил флакон из-под вещества и принес его домой. Сам Роули выжил.
По версии Лондона, «Новичок» в Британию ввезли во флаконе, повторяющем форму упаковку для духов бренда Nina Ricci. В отравлении Скрипалей Британия обвинила россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых назвали «сотрудниками ГРУ».
Сами Боширов и Петров в интервью заявили, что приехали в Солсбери как туристы, чтобы посмотреть на «знаменитый» Солсберийский собор.