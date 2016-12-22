В Британии заказали ребрендинг Солсбери из-за «дела Скрипалей»

Совет графства Уилтшир нанял консультантов для того, чтобы они помогли изменить восприятие города у туристов. После «дела Скрипалей» поток туристов сократился на 17%

Солсберийский собор (Фото: Toby Melville / Reuters)

Власти графства, где расположен Солсбери, наняли группу консультантов для ребрендинга города. Об этом сообщает The Guardian.

Консультантов просят найти способ изменить восприятие города, для того​​ чтобы остановить падение притока туристов. Так, по сравнению с 2017 годом в город приехали на 17% меньше туристов. О сокращающемся количестве посетителей сообщают Солсберийский собор, а также городские музей и театр.

«Солсбери прославился на весь мир, но не так, как нам бы хотелось. Я думаю, что нам нужен почти что ребрендинг. Именно через это нам предстоит пройти. Мы наняли консультантов, которые работают, чтобы попасть под кожу Солсбери», — сказала газете член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Паулин Черч.

Консультанты должны будут предложить новые варианты продвижения города. «У нас самый красивый город, но есть так много вещей, которые мы можем сделать», — добавила Черч.

Она добавила, что все места, которые фигурировали в «деле Скрипалей» и охранялись полицией, обеззаражены и безопасны. Ресторан Zizzi и паб Mill, которые Сергей и Юлия Скрипаль посетили в день отравления, откроются к Рождеству.

В совете Уилтшира рассчитывают, что ряд мероприятий, фуд-маркеты, литературный фестиваль и рождественский ледовый каток помогут привлечь новых туристов.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. По заявлениям британской стороны, против них применили яд «Новичок». От отравления «Новичком» позднее умерла жительница города Эймсбери Дон Стерджесс, партнер которой Чарли Роули обнаружил флакон из-под вещества и принес его домой. Сам Роули выжил.

По версии Лондона, «Новичок» в Британию ввезли во флаконе, повторяющем форму упаковку для духов бренда Nina Ricci. В отравлении Скрипалей Британия обвинила россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых назвали «сотрудниками ГРУ».

​Сами Боширов и Петров в интервью заявили, что приехали в Солсбери как туристы, чтобы посмотреть на «знаменитый» Солсберийский собор.