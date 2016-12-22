Правительство выделило Минобороны участок в Азовском море в целях обороны

Правительство России предоставит в пользование Минобороны участок акватории Таганрогского залива в Азовском море «для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что участок площадью 21,6 кв. км предоставляется ведомству на 20 лет. Он не может использоваться юридическими или физическими лицами для других целей, включая рыболовство.

В середине сентября стало известно о планах властей Украины до конца года создать базу своего военного флота на Азовском море для «отпора агрессивным действиям России в регионе». В конце месяца ВМС Украины завершили командно-штабные учения «Казацкая воля — 2018». Их главной целью было «наращивание возможностей органов военного управления в ходе ведения оборонительных действий войсками, планирование и осуществление контрнаступательных операций». Президент Украины Петр Порошенко, выступая в ООН, заявил, что Россия хочет оккупировать Азовское море.

В конце августа депутат Верховной рады Иван Винник призвал разорвать договор с Россией об Азовском море. Позднее замминистра иностранных дел Украины Ирина Зеркаль заявила, что Киев не будет разрывать соглашение с Москвой, чтобы Россия не получила возможность «заявить о территориальном споре». По словам директора второго департамента СНГ МИД России Андрея Руденко, разрыв договора будет иметь последствия и для российской стороны, и для украинской.