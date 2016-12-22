ВМС Украины завершили командно-штабные учения в Азовском море

ВМС Украины окончили командно-штабные учения «Казацкая воля — 2018» в Азовском море. Об этом сообщается на странице военных в Facebook.

«Главной целью учений является наращивание возможностей органов военного управления в ходе ведения оборонительных действий войсками, планирование и осуществление контрнаступательных операций» — говорится в сообщении.

В ВМС Украины уточнили, что военные в рамках учений осуществили взаимодействие с другими родами и видами ВС, провели боевые стрельбы, обеспечили изоляцию участка морского побережья и защиту морских коммуникаций.

Корабельная группа отработала действия по ​минно-заградительному обеспечению, а спасательный отряд — поисково-спасательные операции.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия вслед за Крымом хочет оккупировать Азовское море.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года, когда украинские пограничники задержали крымское судно «Норд» и обвинили экипаж в незаконном пересечении границы «временно оккупированной территории Украины».

Россия выразила протест, а российские пограничники стали тщательнее досматривать украинские суда, проходящие через Керченский пролив.



