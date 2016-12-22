В МИДе заявили о последствиях в случае разрыва договора по Азовскому морю

Разрыв договора России и Украины о сотрудничестве по Азовскому морю будет иметь последствия и для Москвы, и для Киева. Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД России Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Если они примут такое решение [о выходе из договора], это их дело. Естественно, это повлечет определенные последствия и для Украины, и для России», — заявил Руденко.

Документ был подписан в декабре 2003 года в Керчи президентами России и Украины Владимиром Путиным и Леонидом Кучмой. В апреле 2004 года документ вступил в силу. Страны признали Азовское море и Керченский пролив внутренними водами. Также документом были установлены возможности передвижения по акватории торговых судов и военных кораблей.

В конце августа депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник призвал разорвать договор с Россией об Азовском море. Позднее замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что Киев не будет разрывать соглашение с Москвой, поскольку тогда Москва получит возможность «заявить о территориальном споре».

Позднее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении провести пересмотр всех договоров, в том числе и по Азову. «Но когда мы прекратим его действие — это другой вопрос», — сказал он.

Ситуация в Азовском море обострилась, после того как в марте украинские пограничники задержали в Азовском море крымское судно «Норд». Его экипаж был привлечен к административной ответственности, а капитан — к уголовной. В июле Мининфраструктуры Украины пообещало обратиться в российский МИД с протестом из-за досмотра российскими пограничниками украинских судов, которые проходят через Керченский пролив. В начале мая у берегов Крыма за незаконный промысел рыбы задержали украинское судно ЯМК-0041.