Власти Украины заявили о планах создать базу ВМС на Азовском море

Власти Украины намерены до конца года создать базу своего военного флота на Азовском море. Ранее в Киеве заявляли об угрозе «российской оккупации» побережья

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости

До конца года на Азовском море планируется создать базу Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом говорится в сообщении в Facebook украинского правительства, приуроченном к спуску на воду в Бердянске двух артиллерийских бронекатеров.

В заявлении утверждается, что создание базы необходимо для «отпора агрессивным действиям России в регионе».

На этой неделе украинские власти не раз комментировали ситуацию вокруг Азовского моря. Так, 15 сентября президент Петр Порошенко заявил о том, что «Россия намерена оккупировать Азовское море так же, как и Крым».

В Киеве заявили еще и о том, что до конца года в район Мариуполя и Бердянска будет отправлено около 1000 морских спецназовцев и 270 десантников. Целью операции называется укрепление границы в этом районе.

В настоящее время военное присутствие Украины на Азовском море обеспечивает Мариупольский отряд морской охраны. Центром базирования его кораблей выступает порт Мариуполь. В составе отряда морской охраны, в частности, находятся сторожевой корабль «Донбасс», катера морской охраны проекта 1400М «Гриф», патрульные катера типа «Калкан» и несколько патрульных быстроходных лодок проектов UMS-600 и UMS-1000.

Ситуация в Азовском море обострилась после того, как в марте этого года украинские пограничники задержали у берегов Крыма российское судно «Норд», обвинив экипаж в нарушении порядка пересечения границы Украины, так как Киев считает полуостров своей «временно оккупированной территорией». Россия раскритиковала действия Украины, назвала их «бесчинствами» и заявила протест. Российские пограничники, в свою очередь, начали усиленный досмотр украинских судов. По данным Госпогранслужбы Украины, к августу российские пограничники задержали не менее 150 судов, шедших в украинские порты.​

Большая часть северного побережья Азовского моря находится в составе Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Небольшая часть между Мариуполем и границей с Россией контролируется ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики.