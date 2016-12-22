Путин выразил соболезнования в связи со смертью Романа Карцева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего актера Московского театра миниатюр Романа Карцева. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова искренней поддержки», — заявил российский лидер.



Путин назвал Карцева светлым и талантливым артистом, который обладал удивительным обаянием и чувством юмора. Президент отметил, что заслуженного артиста РСФСР знали и любили зрители всех поколений и ценили его за творчество, профессионализм и преданность искусству. Путин назвал его выступления на эстраде искрометными, а роли, которые он сыграл в театре и кино, яркими.

«Добрую память о Романе Карцеве сохранят в своих сердцах родные и близкие, коллеги, многочисленные поклонники», — заключил российский лидер.

Карцев скончался во вторник, 2 октября, в Москве. Как сообщил его друг Михаил Жванецкий, причиной смерти стал инфаркт. Он добавил, что Карцев в последнее время сильно болел и лежал в больницах.



Церемония прощания с артистом состоится в четверг, 4 октября, в 11:00 мск в Центральном доме литератора в Москве. Карцев будет похоронен на Троекуровском кладбище. Его директор Наталья Жеромская предложила, что могила актера будет находиться рядом с погребением его партнера по эстраде Виктора Ильяченко, который умер в 1992 году.



Карцев стал известен благодаря трио с Жванецким и Ильченко. В 1970 году они стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады. После смерти Ильяченко Карцев отказался создавать дуэт с другим артистом и выступал с сольными номерами и программами. Также он снимался в кино, в том числе в фильмах «Небеса обетованные», «Предсказание», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита». Самая популярная его роль — Швондер в «Собачьем сердце» Владимира Бортко.