Стало известно время и место прощания с Романом Карцевым

Прощание с умершим артистом Романом Карцевым состоится 4 октября, сообщили РБК в ГБУК «Москонцерт».

«Прощание состоится 4 октября в 11:00 мск в Центральном доме литератора», — пояснили в Москонцерте.

Как рассказала директор артиста Наталья Жеромская, Карцев будет похоронен на Троекуровском кладбище. Она допустила, что его могила будет рядом с артистом Виктором Ильченко, вместе с которым он выступал с эстрадными репризами до его смерти в 1992 году.

Роман Карцев умер во вторник, 2 октября, в Москве. По словам его друга Михаила Жванецкого, причиной смерти стал инфаркт.

Артист родился в 1939 году в Одессе. Карцев — это псевдоним. Его настоящей фамилией была Кац. Артист стал известен благодаря выступлениям с Жванецким и Ильченко. В 1970 году все трое стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады. После смерти Ильченко Карцев отказался сформировывать новый дуэт и выходил на сцену с сольными номерами.

Также он снимался в кино, в том числе в фильмах Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Предсказание», «Старые клячи» и лентах Владимира Бортко «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита».