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Умер Роман Карцев
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Умер Роман Карцев
Общество, 12:00
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Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. По словам друга актера, писателя Михаила Жванецкого, причиной смерти стал инфаркт. Карцев умер в Москве, ему было 79 лет
Роман Карцев (Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

В Москве умер народный артист Российской Федерации, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Об этом РБК сообщила его директор Наталья Жеромская.

«Да, к сожалению, это так. Он ушел из жизни», — сказала она. По словам Жеромской, информации о месте и дате похорон пока нет. «Ничего вам пока не могу сказать. Еду по этому поводу решать вопросы», — пояснила она.

Друг артиста и его многолетний автор Михаил Жванецкий рассказал, что причиной смерти стал инфаркт. «Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились», — цитирует Жванецкого ТАСС. «Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. <...> Нас было трое — Рома, Виктор Ильченко и я. Мы были как братья. Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было. Очень тяжело, очень больно», — добавил писатель.

«С годами становишься грустнее»: чем запомнится Роман Карцев Еще 3 фото
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Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе, его настоящее имя Роман Кац. Там же в 1960 году сложилось знаменитое трио в составе Карцева, его постоянного партнера по эстраде Виктора Ильченко и писателя Михаила Жванецкого.

В начале 1960-х годов артист переехал в Ленинград и был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где взял сценический псевдоним Роман Карцев.

В 1970 году все трое — Карцев, Ильченко и Жванецкий — стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады, а дуэт Карцев — Ильченко с тех пор стал знаменит на всю страну. С 1979 года Карцев и Ильченко работали в Московском театре миниатюр.

После смерти Ильченко в 1992 году Карцев отказался от всех предложений создать дуэт с кем-либо из других артистов. С тех пор Карцев выступал с моноспектаклями и одиночными номерами.

Карцев запомнился зрителями также своими немногочисленными киноролями. В частности, он сыграл в фильмах Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Предсказание» и «Старые клячи», Владимира Бортко «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита», в фильме-мюзикле Владимира Аленикова «Биндюжник и король» и других.

В интервью газете «Новые известия» в 2007 году Карцев сказал, что жанр, в котором он работает, умрет вместе с ним. «Мы никогда не боролись с советской властью. Это глупо. Она умерла сама собой, без всякой борьбы. Это все уже сказано Гоголем, Чеховым. Что же касается жанра, он, по-моему, умрет вместе со мной», — сказал тогда артист.

На вопрос «почему?» он ответил: «Потому что в классическом жанре театра миниатюр сейчас не работает никто. Этот жанр позволяет за один вечер прожить жизнь. Он позволяет смеяться и плакать над жизнью. То, что мы видели в театре у Райкина, мы старались сохранить в нашем театре».

Авторы: Владислав Гордеев, Екатерина Костина.
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