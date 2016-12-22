«С годами становишься грустнее»: чем запомнится Роман Карцев

В последние годы Карцев выступал реже, ездил на гастроли в США и Израиль и иногда давал концерты в небольших клубах. «Честно говоря, если сегодня и хочется куда-то поехать, то в основном лишь для того, чтобы повидаться с друзьями, а выступать уже не очень тянет. <...> Я сейчас очень редко смеюсь. Не потому, что я тупой или ставлю себя настолько высоко, что никто не в состоянии меня рассмешить. Просто с годами становишься грустнее», — рассказывал артист в одном из интервью