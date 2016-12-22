«С годами становишься грустнее»: чем запомнится Роман Карцев

Роман Карцев (настоящая фамилия — Кац) родился в 1939 году в Одессе. Его отец был футболистом, а затем и тренером, мать работала на обувной фабрике. Войну семья пережила в Омске, но после ее окончания вернулась в Одессу. Окончив школу, Карцев начала работать на швейной фабрике, выступал в драмкружке Дома культуры моряков
В 1960 году его пригласили в студенческий театр «Парнас-2» при одесском институте инженеров морского флота. Там он познакомился с автором текстом, сегодня известным писателем Михаилом Жванецким. Спустя год Карцев переехал в Ленинград, где вскоре был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина (сегодня — Театр эстрады имени А. И. Райкина). Именно во время работы в театре появился сценический псевдоним Роман Карцев. После того, как в Ленинград переехал и Михаил Жванецкий, началась их совместная работа над спектаклем «Светофор». В 1969 году авторы вернулись в Одессу и спустя год стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады
Карцев выступал дуэтом с Виктором Ильченко. Их репризы «Авас», «Раки» и другие показывали в программе «Вокруг смеха», что быстро сделало актером популярными. Автором большинства реприз становился Михаил Жванецкий. «Мы всегда играли в театр. И в Ленинградском театре миниатюр Аркадия Райкина. И в Одесском театре миниатюр. И в Московском театре миниатюр, который потом стал называться театром «Эрмитаж». Я думаю, мы с Витей Ильченко и Мишей Жванецким нашли свой жанр. Этот жанр позволяет за один вечер прожить жизнь. Он позволяет смеяться и плакать над жизнью», — рассказывал Карцев в интервью
В середине 70-х Карцев начал сниматься в кино. В его фильмографии более 20 ролей, в том числе роль председатель домкома Швондера в «Собачьем сердце» Владимира Бортко, Соломона в «Небесах обетованных» Эльдара Рязанова и другие. «Я в самом деле не считаю себя драматическим артистом. Какие-то роли в кино были сыграны мною случайно. Я сниматься не стремлюсь, просто отликаюсь на предложения, которые кажутся мне интересными. Когда позвонил Бортко и предложил роль Швондера в «Собачьем сердце», я сразу подумал, что может получиться хороший фильм. <… >А лучшей своей ролью считаю роль Лазаря Боярского в картине Владимира Аленикова «Биндюжник и Король» — рассказывал Карцев в одном из интервью
В 1972 году Карцев заочно окончил ГИТИС, в 1979 году переехал в Москву и начал работать в Московском театре миниатюр (сегодня — Московский театр «Эрмитаж»). После смерти Ильченко в 1992 году выступал с моноспектаклями, а также становился гостем юмористических передач на телевидении
Карцев был женат на Виктории Кассинской. У пары двое детей — сын Павел и дочь Елена
В последние годы Карцев выступал реже, ездил на гастроли в США и Израиль и иногда давал концерты в небольших клубах. «Честно говоря, если сегодня и хочется куда-то поехать, то в основном лишь для того, чтобы повидаться с друзьями, а выступать уже не очень тянет. <...> Я сейчас очень редко смеюсь. Не потому, что я тупой или ставлю себя настолько высоко, что никто не в состоянии меня рассмешить. Просто с годами становишься грустнее», — рассказывал артист в одном из интервью