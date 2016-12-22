Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище

Народный артист России, актер Московского театра миниатюр Роман Карцев будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила РБК директор артиста Наталья Жеромская,

«Будет похоронен на Троекуровском кладбище. Пока неизвестно, где именно будет организовано прощание. Сейчас еду по этим вопросам документальным все решать», — сказала она.

Жеромская отметила, что, вероятно, Карцев будет похоронен около могилы актера Виктора Ильченко, с которым он выступал на протяжении нескольких десятилетий с эстрадными репризами до его смерти в 1992 году.

Роман Карцев скончался в возрасте 79 лет. По словам его друга Михаила Жванецкого причиной смерти актера стал инфаркт.

Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе. Его настоящее имя Роман Кац. В Одессе в 1960 году было сформировано трио Карцева, Ильченко и Жванецкого. Карцев и Ильченко выступали дуэтом. После смерти своего сценического партнера актер отказался выступать с кем-то еще и выходил на сцену с моноспектаклями и одиночными номерами. Также Карцев снимался в фильмах, в том числе «Небеса обетованные», «Предсказание», «Старые клячи», «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита».

