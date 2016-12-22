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Жванецкий назвал причину смерти Карцева
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Жванецкий назвал причину смерти Карцева
Общество, 12:47
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Жванецкий назвал причину смерти Карцева

Сатирик Михаил Жванецкий в интервью ТАСС назвал инфаркт причиной смерти народного артиста России Романа Карцева.

«Сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице», — сказал Жванецкий.

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«Нас было трое — Рома, Виктор Ильченко и я. Мы были как братья. Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было», — отметил сатирик.

Умер Роман Карцев
Общество

Карцев умер на 79-м году жизни. В 1960-м году он вместе с Виктором Ильченко и Михаилом Жванецким начал выступать в Одессе, в 1970 году все члены трио стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады. С 1979 года Карцев и Ильченко работали в Московском театре миниатюр. Карцев также прославился своими ролями в фильмах «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита» и «Небеса обетованные».

В 1990 году Карцев удостоился звания заслуженного артиста РСФСР, в 1999 году — народного артиста России.

Теги: актер , смерть
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