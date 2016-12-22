Ушаков допустил встречу Путина и Эрдогана до конца года

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган могут встретиться до конца года. Об этом помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.



Ушаков отметил, что двусторонние контакты Москвы и Анкары ведутся «очень интенсивно. «Имеются планы на перспективу, могу приоткрыть нашу закулисную работу», — сказал чиновник.



Помощник российского лидера отметил, что прорабатывается вопрос о проведении четырехстороннего саммита, посвященного ситуации в Сирии. Ушаков пояснил, что в нем могут принять участие Россия, Турция, Германия и Франция.

Последний раз Путин и Эрдоган встречались в Сочи 17 ноября. В ходе этой встречи они подписали соглашение о создании в сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны (ДМЗ). Планируется, что ее глубина составит от 15 до 20 км. Из нее должны выйти все радикальные формирования, в том числе боевики запрещенной в России организации «Джабхат-ан-Нусра». Также из нее должно быть выведено все тяжелое вооружение. Эрдоган пояснил, что в зоне останутся представители умеренной оппозиции. Контролировать ДМЗ будут российская военная полиция и турецкие патрули. Путин отметил, что зона должна быть появиться к 15 октября.



В среду, 26 сентября, турецкий лидер сказал, что боевики радикальных группировок покидают Идлиб. Президент США Дональд Трамп во время заседания Совета Безопасности ООН поблагодарил Россию, Сирию и Иран, что они «прислушались к его просьбе» и ограничили удары по Идлибу.