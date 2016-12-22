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Мадуро объявил сроки запуска продаж национальной криптовалюты Petro
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Мадуро объявил сроки запуска продаж национальной криптовалюты Petro
Технологии и медиа, 08:49
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Мадуро объявил сроки запуска продаж национальной криптовалюты Petro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о запуске сайта для покупки венесуэльской криптовалюты El Petro, которую с 5 ноября можно будет приобрести за национальную валюту. Об этом сообщает El Nacional.

По его словам, граждане смогут купить криптовалюту на сайте www.petro.gob.ve, также на территории Венесуэлы будут действовать шесть обменников.

Венесуэльский президент объявил о создании национальной криптовалюты в декабре 2017 года. В январе Мадуро поручил выпустить 100 млн Petro. В феврале стартовали официальные продажи криптовалюты, по результатам первого дня объем предварительных продаж Petro достиг $735 млн.

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Позднее боливарианский лидер поручил нефтяной компании PDVSA, нефтехимической Petroquimica de Venezuela (Pequiven) и корпорации по добыче полезных ископаемых CVG совершать часть сделок за национальную криптовалюту. В марте началось первичное размещение (ICO) El Petro. В конце сентября Мадуро объявил о выходе  El Petro на международный рынок с начала октября.

Теги: Николас Мадуро , криптовалюта , Венесуэла
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