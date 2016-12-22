Венесуэла объявила о применении криптовалюты в международных расчетах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе встречи с правительством объявил о том, что с 1 октября национальная криптовалюта El Petro будет введена в оборот для совершения платежей в международной торговле. Об этом сообщает El Nacional.

«Это нефтяная криптовалюта Боливарианской Республики Венесуэла», — подчеркнул он.

О запуске собственной криптовалюты Мадуро объявил еще в конце 2017 года. Уже в январе лидер республики распорядился о выпуске 100 млн токенов, а с 20 февраля началась официальная их продажа. За первый день объем продаж составил $735 млн. El Petro стала единственной в мире криптовалютой, которая обеспечена материальными активами. Ее стоимость равна цене одного барреля нефти. В конце марта El Petro начала свое первичное размещение (ICO).

Для поддержки местной криптовалюты Мадуро в конце февраля приказал нефтяной компании PDVSA, нефтехимической Petroquimica de Venezuela (Pequiven) и корпорации CVG, которая занимается добычей полезных ископаемых, осуществлять часть сделок с использованием El Petro.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис. Только с января 2017 года по январь 2018 года инфляция в стране превысила 4000%, в феврале ее показатель пробил 6000%, а в августе, по оценкам парламентского комитета по финансам, в годовом исчислении она превысила 2000000%. В марте Мадуро заявил о необходимости деноминировать национальную валюту для укрепления экономики, и с 20 августа правительство приступило к этому процессу, убрав с купюр пять нулей и привязав боливар к El Petro.​