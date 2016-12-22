Венесуэльская El Petro вышла на ICO

Первичное предложение (ICO) венесуэльской криптовалюты El Petro стартовало в среду, 21 марта, в Венесуэле. Об этом сообщается на официальной странице этой криптовалюты в Twitter.

Как сообщает Венесуэльское агентство новостей (AVN), на ICO будет размещено 100 млн El Petro, из которых 82,4 млн были доступны для предпродажи в период с 20 февраля по 20 марта. Заявки на покупку криптовалюты были поданы из 127 стран, в том числе Афганистана, Аргентины, Бразилии, Боливии, России, США, Франции, Японии и Китая на сумму $5 млн.



Планируется, что 44% из 82,4 млн El Petro будут доступны для частной предпродажи и первичного публичного предложения, 38,4% — могут купить частные лица, а 17,6% оставят для управления криптовалютами Венесуэлы.

Петро — это единственная криптовалюта, которая обеспечена материальными активами. Стоимость венесуэльского El Petro равна стоимости одного барреля нефти. Выпустить 100 млн единиц этой валюты венесуэльский президент Николас Мадуро распорядился в начале января. Ее официальные продажи стартовали 20 февраля. За первый день по итогам предварительных продаж объем продаж составил $735 млн.



В конце февраля Мадуро приказал нефтяной компании PDVSA, нефтехимической Petroquimica de Venezuela (Pequiven) и корпорации CVG, занимающейся добычей полезных ископаемых, осуществлять часть сделок с использованием национальной венесуэльской криптовалюты El Petro.