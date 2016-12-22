В Приморье после отставки Тарасенко уволили трех вице-губернаторов

В Приморском крае после отставки бывшего врио губернатора Андрея Тарасенко освободили от должностей трех вице-губернаторов, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Вице-губернаторы Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в зону ответственности Мануйловой входили вопросы образования, реализации научно-технических и инновационных программ, Ершов курировал взаимодействие с федеральными органами власти, а Братыненко — работу с законодательным собранием Приморья, избиркомом края, а также внутреннюю и информационную политику региона.

Тарасенко покинул пост губернатора Приморья после двух туров выборов, во втором из них его соперником был кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. По итогам голосования Тарасенко обошел Ищенко на 1,5% голосов, однако стороны обвинили друг друга в нарушениях и результаты выборов отменили.

Глава ЦИК Элла Памфилова после этого выразила надежду, что Тарасенко и Ищенко не будут участвовать в следующих выборах. Новым врио главы Приморья назначили Олега Кожемяко, ранее занимавшего пост губернатора Сахалина. Кожемяко уже объявил о решении пойти на выборы в Приморском крае в качестве самовыдвиженца. В свою очередь Тарасенко стал заместителем главы Росморречфлота.