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В Приморье после отставки Тарасенко уволили трех вице-губернаторов
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В Приморье после отставки Тарасенко уволили трех вице-губернаторов
Вторые туры — 2018, 07:27
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В Приморье после отставки Тарасенко уволили трех вице-губернаторов

В Приморском крае после отставки бывшего врио губернатора Андрея Тарасенко освободили от должностей трех вице-губернаторов, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Вице-губернаторы Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в зону ответственности Мануйловой входили вопросы образования, реализации научно-технических и инновационных программ, Ершов курировал взаимодействие с федеральными органами власти, а Братыненко — работу с законодательным собранием Приморья, избиркомом края, а также внутреннюю и информационную политику региона.

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Тарасенко покинул пост губернатора Приморья после двух туров выборов, во втором из них его соперником был кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. По итогам голосования Тарасенко обошел Ищенко на 1,5% голосов, однако стороны обвинили друг друга в нарушениях и результаты выборов отменили.

Глава ЦИК Элла Памфилова после этого выразила надежду, что Тарасенко и Ищенко не будут участвовать в следующих выборах. Новым врио главы Приморья назначили Олега Кожемяко, ранее занимавшего пост губернатора Сахалина. Кожемяко уже объявил о решении пойти на выборы в Приморском крае в качестве самовыдвиженца. В свою очередь Тарасенко стал заместителем главы Росморречфлота.

Теги: Приморье , вице-губернатор
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