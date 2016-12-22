Постпред при ЕС сравнил попытки изоляции России с Мюнхенским сговором

Сегодняшние «попытки изоляции» России государствами Запада напоминают историю Мюнхенского соглашения, подписанного в 1938 году Германией, Великобританией, Францией и Италией и фактически одобрившего притязания Гитлера на Судетскую область в Чехословакии. Об этом постпред России при ЕС Владимир Чижов написал в своей статье, опубликованной EURActiv.

По утверждению дипломата, некоторые политики в ЕС пытаются возродить «разрушительную философию холодной войны». Как пишет Чижов, Россия в последние годы считается удобной мишенью, и почти все «может быть объяснено риторикой highly likely и отсылками к всемогущей российской угрозе». По словам автора, подобное уже однажды происходило в прошлом. Как пример Чижов приводит Мюнхенское соглашение между ведущими европейскими странами. «Их близорукая политика умиротворения нацистского агрессора, совмещенная с острым желанием любой ценой изолировать Россию (СССР), привела к катастрофическим последствиям во Второй мировой войне», — пишет он.

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В середине июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса не видят непосредственной угрозы какому-либо союзнику со стороны России. По его словам, НАТО может добиться лучших отношений с Москвой. Столтенберг также отметил, что альянс стремится к конструктивным отношениям с Россией, «когда это позволяют ее действия».

После этого МИД России заявил, что в НАТО предпочитают смотреть на ситуацию с безопасностью через призму стереотипов о холодной войне. В ведомстве отметили, что альянс стремится к военному превосходству, однако тактика отгораживания и изоляции России обречена на провал.