Столтенберг призвал не изолировать Россию из-за Крыма и Солсбери

Подход военного блока НАТО к России должен основываться на готовности к диалогу. «Россия — наш сосед, она никуда не денется», — сказал генсек организации

Йенс Столтенберг (Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters)

Члены блока НАТО не видят непосредственной угрозы какому-либо союзнику со стороны России, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на форуме NATO Engages, который проходит в рамках саммита блока в Брюсселе. Выступление Столтенберга транслировалось на сайте НАТО.

«Мой подход к России во многом основан на том, что я узнал, когда был норвежским политиком. Я начал работать с русскими еще в 1990-х (…), и я работал с ними в разных сферах, потому что Россия — сосед. Даже в самый холодный период холодной войны у нас были рабочие отношения с Россией», — сказал он.

Подход к России должен основываться на двух факторах, утверждает Столтенберг: единство блока и диалог с Москвой. НАТО должно оставаться единой организацией, и ее члены должны вкладываться в свою оборону. Пока сохраняется единство, НАТО может вести политический диалог с Россией, пояснил Столтенберг.

«Россия — наш сосед, она никуда не денется. Нам надо говорить с Россией — отчасти для того, чтобы добиться лучших отношений. Я думаю, это достижимо. Когда это может случиться, не знаю, но я считаю, что мы можем добиться лучших отношений с Россией», — отметил он.

Но это не значит, сказал генсек НАТО, что альянс будет признавать и принимать все, что делает президент Владимир Путин. «Мы не признаем его незаконную аннексию Крыма, мы не признаем [действия] в киберпространстве, пропаганду, вмешательство во внутренние дела других стран, Солсбери. (…) Но для меня это не аргумент в пользу того, чтобы изолировать Россию или отказаться от диалога с ней. Я противоположного мнения: когда отношения напряжены, диалог становится еще важнее», — пояснил Столтенберг. Диалог поможет не допустить неконтролируемой эскалации вследствие случайного инцидента, заметил генсек.

Столтенберг и ранее призывал к диалогу и подчеркивал, что в альянсе не стремятся к изоляции России. В рамках этого подхода генсек организации приветствовал встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 16 июля в Хельсинки. Столтенберг отметил, что саммит может способствовать и диалогу между военным блоком и Москвой.