МИД обвинил НАТО во взгляде на безопасность через призму холодной войны

Министерство иностранных дел России заявило, что в НАТО предпочитают смотреть на ситуацию с безопасностью через призму стереотипов о холодной войне. При этом обвинения России в эскалации напряженности являются лишь поводом для наращивания военной активности. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

В министерстве заметили, что нестабильность и рост международного терроризма являются результатом «военных авантюр членов альянса».

«Попытки все извратить, во всем обвинить Россию — абсолютно неуклюжи. Это стремление оправдать собственные действия видно невооруженным взглядом», — отмечается в сообщении. Для этого альянс активизирует закупки наступательных вооружений, увеличивает маневры около границ России, высылает российских дипломатов и отказывается от диалога между военными, и в то же время его военные расходы составляют более половины общемировых трат на оборону.

МИД России подчеркнули, что НАТО стремится к военному превосходству, однако тактика «отгораживания» в глобализированном мире и изоляции России обречена на провал. Министерство также выразило надежду, что альянс поймет необходимость объединения усилий в борьбе с общими угрозами.

Накануне саммита в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники военного блока альянса не видят непосредственной угрозы со стороны России и должны быть настроены на диалог. Однако на саммите он отметил, что НАТО стремится к конструктивным отношениям с Россией, «когда это позволяют действия Москвы». В то же время президент США Дональд Трамп выразил надежду, что НАТО и Россия смогут «ужиться».