Столтенберг заявил о приверженности всех стран НАТО альянсу

Все страны НАТО привержены альянсу, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе, сообщает корреспондент РБК.

«Две мировые войны и холодная война показали нам, что мы сильнее вместе, чем порознь», — сказал Столтенберг.

​При этом он отметил, что Североатлантический альянс поддержал высказывания президента США Дональда Трампа об увеличении оборонных расходов всеми союзниками. По его словам, это сделает альянс сильнее.

«И, несмотря на наши разногласия, мы много делаем для нашей безопасности», — добавил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что альянс стремится к конструктивным отношениям с Россией, «когда это позволяют действия Москвы».

​Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп после саммита в Брюсселе выразил надежду, что НАТО сможет поладить с Россией. В то же время он заявил приверженности США альянсу. Накануне саммита Трамп потребовал от стран-участников НАТО нарастить расходы на оборону, чтобы не только США выполняли свои обязательства перед альянсом, причем сделать это «прямо сейчас».