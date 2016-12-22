Москва попросила Сеул объяснить задержание судна «Севастополь»

Российские дипломаты попросили власти Южной Кореи объяснить задержание судна «Севастополь». Об этом «РИА Новости» сообщил представитель компании-судовладельца «Гудзон», данные агентству подтвердили в МИД России.

Как сообщил «Интерфаксу» гендиректор «Гудзона» Геннадий Кононенко, генконсульство России в Пусане направило в МИД Республики Корея письмо с просьбой прояснить ситуацию с «Севастополем».

По словам Кононенко, ранее судовладелец обратился в МИД России с просьбой разрешить инцидент с «Севастополем», так как «задержание судна является политическим».

Вице-консул Генконсульства России в Пусане Роман Быков сообщил РБК, что генконсульство и посольство России в Южной Корее «активно занимается решением данной проблемы». Быков добавил, что на судне «Севастополь» имеется все необходимое для членов экипажа. На вопрос РБК о взаимодействии с властями страны и об их реакции Быков не ответил.

О задержании судна стало известно 29 сентября. В «Гудзоне» сообщили РБК, что на борту «Севастополя» находятся 12 россиян.

В августе Минфин США включил в санкционный список ряд судов «Гудзона»: танкер «Патриот», грузовые суда «Бэлла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь» и полупогружной контейнеровоз «Нептун». Судоходную компанию внесли в черный список за нарушение санкций против КНДР.

Постпред США при ООН Никки Хейли в середине сентября обвинила Россию в «мошенничестве» при соблюдении санкционного режима против Северной Кореи. Она отметила, что у Вашингтона имеются доказательства нарушений со стороны Москвы, которая поставляет Пхеньяну нефть, передавая ее «с судна на судно». Постпред России при ООН Василий Небензя отверг обвинения Хейли, добавив, что Россия соблюдает ограничения против КНДР.

В конце сентября главы МИД России и Китая призвали Совет Безопасности ООН ослабить санкции против Северной Кореи.