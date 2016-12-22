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Китай и Россия призвали СБ ООН ослабить санкции против КНДР
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Китай и Россия призвали СБ ООН ослабить санкции против КНДР
Политика, 27 сен, 23:44
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Китай и Россия призвали СБ ООН ослабить санкции против КНДР

Министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на заседании в Совете Безопасности ООН, призвал смягчить санкции в отношении Северной Кореи, эту позицию поддержал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает Channel News Asia.

По словам Ван И, «позитивные изменения» в отношениях между КНДР и Республикой Корея, а также налаживание контактов Пхеньяна и Вашингтона должны привести к полному снятию санкций с Северной Кореи. Министр подчеркнул, что СБ ООН «со временем» должен рассмотреть изменение санкционного режима против КНДР.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ограничения против Пхеньяна не должны стать формой «коллективного наказания». Он добавил, что пришло время подать КНДР положительный сигнал в качестве поощрения за «положительную динамику» развития отношений между Северной и Южной Кореей с одной стороны, и Пхеньяна и Вашингтона с другой.

Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что исполнение санкций СБ ООН против КНДР должно продолжаться «в обязательном порядке» до тех пор, пока не будет проведена полная денуклеаризация Корейского полуострова.

СБ ООН в декабре 2017 года ввел пакет санкций против КНДР после серии испытаний Пхеньяном баллистических ракет. Северной Корее ограничили внешние финансовые операции, поставки топлива, из КНДР запретили вывозить уголь, железо, морепродукты и ряд других товаров.

После этого северокорейские власти обязались прекратить испытания ядерного оружия, в мае КНДР заявила, что уничтожила свой единственный испытательный полигон Пхунгери. Однако санкции СБ ООН против Северной Кореи оставались в силе.

В середине сентября постпред США при ООН Никки Хейли обвинила России в «мошенничестве» при соблюдении санкций против КНДР. По ее словам, у США есть доказательства нарушений со стороны России. Москва поставляет Северной Корее нефть «путем передачи с судна на судно». Постпред России при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения, заявив, что Москва соблюдает режим ограничений против КНДР.

Помпео на заседании СБ ООН 27 сентября заявил, что санкционный режим продолжает нарушаться, а установленный на 2018 год лимит в 500 тыс. барр. нефти для КНДР уже достигнут.

Теги: Санкции , КНДР , СБ ООН , Ван И , Сергей Лавров
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