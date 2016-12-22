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В Македонии начался референдум о госнаименовании страны
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В Македонии начался референдум о госнаименовании страны
Политика, 09:36
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В Македонии начался референдум о госнаименовании страны

В Македонии начался референдум о переименовании страны согласно межправительственному соглашению с Грецией. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и будут работать до 19:00 (20:00 мск). Более чем 1,8 млн граждан предстоит ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы вступление в НАТО и ЕС, принимая соглашение о переименовании между Республикой Македония и Грецией?»

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Согласно Reuters референдум носит скорее консультативный характер, однако в парламенте Македонии заявили, что будут следовать его результатам. Для изменения названия республики необходимо две трети голосов в парламенте и не менее 50% голосов избирателей на референдуме, причем большинство из них должны выступать за переименование.

Предшествующие референдуму опросы показали, что подавляющее большинство избирателей, скорее всего, проголосуют за изменения, однако есть вероятность, что властям будет сложно добиться необходимой явки. Более того, есть опасения, что часть македонцев будет бойкотировать референдум из-за несогласия с условием вступления в ЕС и НАТО — изменением названия страны.

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Известно, что Государственная избирательная комиссия (ГИК) объявит результаты в течение суток после получения всех бюллетеней от муниципальных комиссий.

Соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония было заключено с Грецией 17 июня. Спустя три дня македонский парламент ратифицировал соглашение, но президент страны отказался его подписывать, заявив, что это противоречит Конституции и угрожает национальной безопасности.

10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены планируют на саммите в Брюсселе пригласить Македонию на переговоры о вступлении в альянс, однако, чтобы окончательно вступить в НАТО, ей необходимо решить вопрос с названием.
 

Теги: Македония , Референдум , переименование
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