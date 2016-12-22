Борьба за Македонию: зачем западные политики приехали на Балканы

Македонию в последние дни посетили многочисленные представители западной политической элиты: они призвали македонцев одобрить изменение названия страны, что позволит ей войти в ЕС и НАТО. Это бьет по интересам России на Балканах

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Почему в Македонию зачастили западные политики?

Во вторник, 18 сентября, с визитом в Македонию прибыл глава МИД Германии Хайко Маас. Он назвал «исторической» возможность Афин и Скопье достичь соглашения по изменению названия Македонии. «Такое соглашение устранит серьезное препятствие на пути Македонии в ЕС», — сказал Маас (цитата по MIA).

В понедельник Скопье посетили министры обороны США и Италии — Джеймс Мэттис и Элизабетта Трента. 13 сентября в Македонии побывала глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Ранее балканскую страну также посетили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Австрии Себастьян Курц и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Все эти политики выступили в поддержку договоренности о смене названия Македонии — шаг, который откроет последней возможность членства в НАТО и Евросоюзе.

В июне премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев договорились закончить спор о названии, который длился почти 30 лет, со времени распада Югославии. Афины не устраивало название «Республика Македония», так как топоним «Македония» географически распространяется не только на Вардарскую Македонию (98% этой территории совпадает с границами современного государства Македония), но и на греческую Эгейскую Македонию, а также Пиринскую Македонию в Болгарии. По мнению греческих властей, это могло дать македонцам основание заявить права на греческие территории и на культурное наследие. Жесткая позиция Греции вынудила македонские власти войти в состав ООН под названием «Бывшая Югославская Республика Македония».

Из-за того что Македония продолжала использовать название, которое не нравилось грекам, Афины блокировали ее вступление в НАТО. 17 июня Заев и Ципрас подписали соглашение, по которому новым названием балканской страны будет «Северная Республика Македония». 20 июня документ был ратифицирован парламентом республики. Теперь ее населению предстоит принять — или отвергнуть — изменение названия страны на референдуме 30 сентября. Если большинство граждан поддержат эту идею, то Греция перестанет блокировать попытки Скопье присоединиться к НАТО и Евросоюзу.

Согласно опросу аналитического центра «Международный республиканский институт» (IRI), 57% респондентов поддерживают изменение имени страны, если это даст ей возможность вступить в НАТО и ЕС.

Кто поддерживает смену названия Македонии, а кто — против Внутри Македонии сделку с Грецией поддерживает правящая коалиция, главным членом которой является партия премьер-министра Зорана Заева Социал-демократический союз Македонии. Лидер оппозиционной «Внутренней македонской революционной организации — Демократической партии македонского национального единства» (ВМРО-ДПМНЕ) Христиан Мицкоский не стал поддерживать соглашение. Хотя ВМРО-ДПМНЕ выступает за интеграцию Македонии в НАТО и Евросоюз, требование Греции об изменении названия Македонии неприемлемо, посетовал Мицкоский. Самым активным противником референдума является партия «Объединенная Македония» во главе с Янко Бачевым. Бачев поддерживает укрепление связей с Россией, в июне под эгидой «Объединенной Македонии» в Скопье прошли протесты против сделки по изменению названия страны. В марте для встречи с Бачевым и его соратниками приезжал российский философ Александр Дугин.

При чем здесь Россия?

В адрес Москвы звучат обвинения в том, что она пытается повлиять на общественное мнение в Македонии в преддверии референдума. У главы Пентагона Джеймса Мэттиса «нет сомнений» по поводу того, что Москва стоит за финансированием «пророссийских групп», стремящихся помешать реализации сделки Скопье и Афин. Об этом глава американского оборонного ведомства заявил журналистам, передавало 17 сентября агентство Associated Press. Как подчеркнул министр обороны США, Россия «занималась финансированием [пророссийских групп] и проводила более масштабные кампании влияния» на политику балканской республики. «Мы должны позаботиться о том, чтобы македонский народ смог решить свою судьбу самостоятельно», — отметил Мэттис.

Похожие обвинения в адрес Москвы выдвигали и Афины. В июле Греция выдворила из страны двух российских дипломатов и запретила въезд еще двум российским гражданам, писала газета Kathimerini. Афины обвинили россиян в подкупе чиновников и попытках оказать поддержку противникам референдума о смене названия Македонии. 13 июля в интервью BuzzFeed News Заев рассказал, что его правительство получило многочисленные отчеты о том, что «греческий бизнесмен», «симпатизирующий России», платил македонцам от $13 тыс. до $21 тыс., чтобы те организовали «акты насилия» перед референдумом. Имя бизнесмена Заев не привел. В финансировании протестных акций Македония, в частности, подозревала бизнесмена Ивана Саввиди, следует из документов следствия, опубликованных Центром по исследованию коррупции и организованной преступности.

«Предпринимаются попытки организовать кампанию влияния, подкупить людей и попытаться поддержать пророссийские организации», — утверждала в понедельник, 17 июня, помощник министра обороны США по вопросам Европы и Евразии Лора Купер, говоря о предполагаемом вмешательстве Москвы в дела Македонии (цитата по Reuters). В качестве примера информационного воздействия на Македонию Купер упомянула «фейковые новости» о том, что референдум о смене названия все равно не позволит Скопье стать частью НАТО.

Научный сотрудник Университета Северной Каролины Димитар Бечев считает, что не нужно «переоценивать» угрозу, которую представляет Россия в контексте референдума в Македонии. «Вполне возможно, что Москва активизирует попытки помешать референдуму по мере приближения даты его проведения, однако не ясно, что именно она может сделать помимо кампании в СМИ против сделки [о новом названии] и агитации за бойкот голосования в социальных сетях», — сказал он РБК.

Как Москва отвечает на обвинения?

Посол России в Македонии Олег Щербак назвал обвинения в адрес России «информационными вбросами». «Речь идет о сознательных и целенаправленных информационных вбросах, нагнетании русофобской истерии, запугивании людей «русской угрозой» с целью достижения конкретных внутри- и внешнеполитических задач, — сказал Щербак в интервью газете «Нова Македония» от 25 августа 2018 года (текст опубликован на сайте МИД России). — Ключевая из них — любыми способами затащить Республику Македонию в НАТО». Щербак также рассказал о попытках «части политического истеблишмента» Македонии «копировать порочные методы Вашингтона и Лондона» из-за «дефицита поддержки в обществе». «Полагаю, что правящим кругам в вашей стране не стоит подражать этому недальновидному курсу», — сказал российский дипломат македонскому изданию.

Комментируя высылку Грецией российских дипломатов, официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что такой шаг Афин стал результатом «многоэтапной игры, в которую, конечно, втянули Грецию». «Прекрасно понимаем, что давление, которому подвергалась Греция, было сильнейшим», — уточнила она 18 июля. 13 июля в МИДе отмечали, что «за антироссийским решением правительства Греции» стоят власти США. Впрочем, Афины такую информацию опровергли, подчеркнув, что приняли решение о высылке дипломатов самостоятельно. «Заявления пресс-секретаря МИД России [Марии Захаровой] являются характерным примером неуважения к третьей стране и непониманием современного мира, в котором государства вне зависимости от их размера могут осуществлять независимую, многоплановую и демократическую внешнюю политику», — указали в МИД Греции.

Сохранится ли российское влияние на Балканы?

Возможное вступление Македонии в НАТО может сказаться на влиянии России в регионе, считает внештатный эксперт Института Хадсона в Вашингтоне, бывший министр Португалии по европейским делам в 2013–2015 годах Бруно Масаеш. «Потерять Черногорию — небольшую балканскую страну, которая присоединилась к НАТО в 2017 году, можно счесть несчастным случаем [для Москвы]. Потеря и Черногории, и Македонии похоже на халатность», — утверждает Масаеш в своей статье, опубликованной в Politico.

В июне 2017 года власти Черногории официально ратифицировали договор о вступлении страны в НАТО. В мае 2017-го глава МИД Черногории Серджан Дарманович жаловался на попытки России повлиять на внутреннюю политику страны, в том числе путем поддержки оппозиции, которая выступает против членства Подгорицы в НАТО. В 2016-м Черногория обвинила граждан России в причастности к покушению на Мило Джукановича, который на тот момент являлся премьером страны.

В последнее время Россия действительно потерпела несколько серьезных неудач на балканском направлении, констатировал Бечев. «НАТО расширяется, Сербия не хочет предоставлять российскому центру в Нише те же дипломатические привилегии, которыми пользуется в стране ​НАТО, а сейчас с Москвой начала конфликтовать еще и Греция — ее давний союзник», — указал он.

Но, несмотря на эти проблемы, полностью потерять влияние на Балканах Россия не сможет, убежден Бечев. «На Балканах остается множество антизападных групп, которые поддерживают Россию, а лидеры в регионе пока не готовы рвать отношения с Москвой», — обратил внимание эксперт. Для того чтобы мешать проведению политики стран Запада на Балканах, «у Москвы остаются возможности», считает Бечев.