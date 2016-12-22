Спор о наследстве: как Македония ищет свое место в истории

Жители Македонии примут решение о переименовании государства 30 сентября. РБК публикует часть проекта польского фотографа Михала Сярека «Александр», посвященного поискам национальной идентичности жителями страны

Фотогалерея 9 Фото Фото: Michał Siarek / michalsiarek.com

Более четверти века длился спор о названии Македонии между ней и Грецией. Афины опасались, что республика может предъявить претензии на культурное наследие и одноименную область в Греции. Современная Македония занимает часть территории исторической области на Балканах, где располагалось античное царство с таким названием. Другая часть этих земель находится в современных греческих границах и на территории Болгарии. В ООН получившее самостоятельность в 1991 году государство вошло как Бывшая югославская Республика Македония. Если македонские граждане одобрят новый вариант, на карте появится Республика Северная Македония. Соглашение о таком названии страна подписала с Грецией в июне.

В 2010 году был утвержден проект «Скопье-2014», направленный на повышение туристической привлекательности столицы Македонии. В его основе — внимание к истории страны. Фотограф Михал Сярек наблюдал за реализацией этого проекта: «Македонцы стараются заполнить вакуум, который образовался после распада Югославии. Национальное самосознание испарилось, и теперь людям нужно почувствовать связь со своими историческими корнями», — говорит он