Президент Македонии отказался менять название страны

Президент Македонии Георге Иванов, как он и обещал ранее, официально отказался подписывать утвержденный парламентом законопроект об изменении названия страны, говорится в сообщении на сайте главы государства. В письме, приложенном к сообщению, президент заявил, что действует в полном соответствии с конституцией.

«На основании статьи 75 конституции Республики Македонии я принял решение не подписывать декрет о провозглашении закона о ратификации окончательного соглашения для разрешения разногласий», — заявил глава государства.

Иванов объяснил свое решение несколькими причинами. Во-первых, он считает, что переименование страны угрожает национальной безопасности. «Я не принимаю идеи или предложения, которые ставят под угрозу национальную идентичность, уникальность македонской нации, македонского языка и македонскую модель существования», — сказал он. Кроме того, указал Иванов, законопроект противоречит основному закону. Напомнил президент и о том, что в уголовном кодексе Македонии содержится ст. 308, которая грозит заключением на срок до пяти лет за «создание условий подчиненности или зависимости Македонии от другого государства».

Против нынешнего названия страны выступает Греция. Афины утверждают, что используя название Македония, государство эксплуатирует историческую память о Древней Македонии, к которой нынешняя страна, появившаяся после распада Югославии в 1991 году, не имеет отношения. Кроме того, название Македонии полностью совпадает с названием одно из северных провинций Греции, что, как полагают в Афинах, создает угрозу территориальных претензий. В связи с этим Греция блокировала вступление Македонии в НАТО и ЕС.

Весной 2018 года переговоры о переименовании страны активизировались. 17 июня главы МИД двух стран подписали соглашение о переименовании государства в Республику Северная Македония. Поддержку переименованию выразил премьер-министр и парламент страны, однако президент Македонии Георге Иванов ранее уже заявлял, что не согласен с изменением названиястраны.

По закону, в том случае, если президент отказывается подписать принятый парламентом законопроект, документ возвращается на рассмотрение. Если он будет повторно одобрен депутатами, то глава государства будет обязан его подписать. 20 июня Иванов заявил, что в этом случае потребует от парламента инициировать процедуру импичмента в свой адрес.