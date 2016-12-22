В НАТО пообещали пригласить Македонию в альянс после ее переименования

Страны — члены НАТО планируют на саммите лидеров блока в Брюсселе, который состоится 11–12 июля, пригласить Македонию начать переговоры о вступлении в альянс. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент РБК.
Подобное предложение представители альянса, по словам Столтенберга, надеются сделать Скопье после «завершения и реализации исторического соглашения по поводу названия» страны. Только затем Североатлантический альянс, как подчеркнул его глава, сможет «пригласить бывшую югославскую Республику Македонию стать 30-м членом НАТО под новым названием Республика Северная Македония». Афины ранее обязались снять после этого все свои возражения против вступления республики в ЕС и НАТО.
Название Македонии на протяжении последних 27 лет было причиной конфликта между Афинами и Скопье — оно совпадает с наименованием северной греческой области. 17 июня Греция и Македония заключили соглашение о переименовании последней. Согласно этой договоренности, бывшая югославская республика должна быть переименована в Республику Северная Македония. Спустя три дня, 20 июня, соответствующее соглашение ратифицировал македонский парламент. Однако 26 июня президент страны Георге Иванов отказался подписывать этот законопроект. Он, по мнению македонского лидера, противоречит Конституции Македонии, а также угрожает национальной безопасности.