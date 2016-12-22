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УФСИН опубликовало фото Сенцова из больницы
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УФСИН опубликовало фото Сенцова из больницы
Общество, 15:03
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УФСИН опубликовало фото Сенцова из больницы
Фото: УФСИН России по ЯНАО

УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фотографию украинского режиссера Олега Сенцова, который был доставлен в больницу для обследования. 

Отмечается, что Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу. «Учитывая результаты проведенного обследования, Олегу Сенцову проведена коррекция лечения», — говорится в сообщении УФСИН.

Осужденный в России на 20 лет колонии Сенцов в мае объявил голодовку, которая продолжается до сих пор. Он требует отпустить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. В начале августа сестра режиссера Наталья Каплан говорила, что его состояние «катастрофическое». В середине сентября она рассказала, что у Сенцова началась гипоксия, общее состояние также ухудшилось.

18 сентября Верховная рада Украины выдвинула Сенцова на Нобелевскую премию мира. Ранее с таким предложением выступил экс-президент Польши Лех Валенса. В конце сентября стало известно, что Сенцов стал номинантом на премию Европарламента им. Андрея Сахарова.

Теги: Олег Сенцов , УФСИН , больница
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