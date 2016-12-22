УФСИН опубликовало фото Сенцова из больницы

УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фотографию украинского режиссера Олега Сенцова, который был доставлен в больницу для обследования.
Отмечается, что Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу. «Учитывая результаты проведенного обследования, Олегу Сенцову проведена коррекция лечения», — говорится в сообщении УФСИН.
Осужденный в России на 20 лет колонии Сенцов в мае объявил голодовку, которая продолжается до сих пор. Он требует отпустить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. В начале августа сестра режиссера Наталья Каплан говорила, что его состояние «катастрофическое». В середине сентября она рассказала, что у Сенцова началась гипоксия, общее состояние также ухудшилось.
18 сентября Верховная рада Украины выдвинула Сенцова на Нобелевскую премию мира. Ранее с таким предложением выступил экс-президент Польши Лех Валенса. В конце сентября стало известно, что Сенцов стал номинантом на премию Европарламента им. Андрея Сахарова.