Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира

Бывший президент Польши Лех Валенса предложил присудить Нобелевскую премию мира осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Польской киноакадемии.

Валенса отметил, что действия Сенцова олицетворяют те идеалы, которыми руководствовался он сам. В частности, экс-президент отметил присущие Сенцову «веру в демократию, мирные методы борьбы и действия, направленные во благо других».

В 1983 году Валенсе была присвоена Нобелевская премия мира как борцу за права человека. По правилам Нобелевского комитета лауреаты премии могут выдвигать новых кандидатов.

В 2014 году украинского режиссера Олега Сенцова задержали в Крыму. В августе 2015 года его приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке двух терактов на территории полуострова. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить «всех украинских политзаключенных», находящихся в России.