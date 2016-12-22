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Европарламент номинировал Сенцова на премию Сахарова
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Европарламент номинировал Сенцова на премию Сахарова
Политика, 15:54
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Европарламент номинировал Сенцова на премию Сахарова

Украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает в России наказание за терроризм, стал номинантом на премию Европарламента им. Андрея Сахарова «За свободу мысли». Об этом сообщается на сайте премии. Всего в лонглист вошли восемь человек. Кандидатуру Сенцова выдвинула Европейская народная партия.

Также на премию были номинированы неправительственные организации, которые занимаются защитой права и спасением мигрантов в Средиземном море. Всего в списке 11 НПО. Трое финалистов будут объявлены 9 октября. Лауреат премии будет назван 25 октября. Церемония вручения назначена на 12 декабря.

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Премия, названная в честь Андрея Сахарова, вручается с 1988 года лицам, которые внесли вклад в борьбу за права человека. Победители получают грамоту и €50 тыс. В 2017 году ее получила Демократическая оппозиция Венесуэлы.

Сенцова в 2014 году задержали в Крыму по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке двух терактов. Суд признал режиссера виновным и в августе 2015 года приговорил к 20 годам лишения свободы.

Теги: Олег Сенцов , Европарламент , премия Сахарова
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