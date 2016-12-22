Telegraph узнала о вычислении третьего участника покушения на Скрипалей

Сотрудники британских спецслужб, которые расследуют покушение на Сергея и Юлию Скрипаль, вычислили третьего участника этой операции. Утверждается, что он был агентом ГРУ России

Фото: Илья Дмитрячев / ТАСС

Еще до приезда в Великобританию непосредственных исполнителей покушения на Скрипаля в Солсбери приезжал сотрудник ГРУ, который проводил разведку на местности, сообщает газета Daily Telegraph. По ее данным, именно он помог составить план, который позже использовали другие сотрудники ГРУ, которые привезли с собой в Великобританию нервно-паралитическое вещество.

Издание утверждает, что следователи выяснили, как звали нового подозреваемого, однако пока его имя держится в секрете.

О вычислении третьего подозреваемого стало известно после того, как издание Bellingcat определило в Руслане Боширове (одном из предполагаемых исполнителей покушения) полковника ГРУ Анатолия Чепигу. В Москве информацию издания назвали «новым вбросом» и предложили придерживаться той версии, которую озвучивали президент Владимир Путин и сами Боширов и Александр Петров.

Что касается Петрова, то, как утверждает Daily Telegraph, его действительно зовут Александр, а псевдонимом является лишь его фамилия.

Бывший офицер британской разведки Сергей Мигдал рассказал Daily Telegraph, что перед сложной операцией наподобие покушения кто-то обязательно должен был провести разведку. «Я так понимаю, что они специально приурочили покушение к приезду в Солсбери Юлии. Это давало гарантию того, что в эти дни Сергей Скрипаль обязательно будет в городе. Если бы они постоянно следили за его передвижениями, то это заняло бы слишком много времени и обязательно вызвало бы подозрения», — предположил он.

Фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей британская полиция обнародовала 5 сентября. Тогда же в ведомстве назвали имена этих мужчин. Ими, по данным Лондона, оказались россияне Руслан Боширов и Александр Петров. Обоих в Великобритании назвали «сотрудниками ГРУ». В МИД России в подлинности этих фотографий сначала усомнились, однако затем к указанным россиянам обратился Путин. «Мы знаем, кто они такие, уже, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут», — сказал президент.На следующий день после этого сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT. Во время беседы с главным редактором телеканала Маргаритой Симоньян оба заявили, что являются «предпринимателями средней руки», работают в сфере фитнес-индустрии и не имеют отношения к разведке. В Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, Петров и Боширов, по их словам, приехали как туристы, чтобы «отдохнуть» и посмотреть на «знаменитый собор».