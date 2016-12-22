Глава МИД Германии ответил на обвинения Трампа по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал слова президента США Дональда Трампа относительно позиции Берлина по «Северному потоку-2». Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

«Никакой зависимости Германии от России нет, тем более в энергетической сфере», — отметил он.

Во время выступления 25 сентября на Генеральной Ассамблее ООН Трамп заявил, что Германия окажется в «полной зависимости от России», если она не изменит свой курс.

В ответ на слова президента США Маас сказал, что его «аргументы и факты ничем не подкреплены и не соответствуют действительности». Он подчеркнул, что федеральное правительство рассматривает «Северный поток-2» прежде всего как экономический, а не политический проект.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что у российско-европейских проектов, в том числе у «Северного потока-2», нет «двойного дна», и что они несут только коммерческий характер.

Трамп выступает против строительства «Северного потока-2». Ранее он утверждал, что из-за этого ФРГ станет «заложницей» России в газовом вопросе. Немецкий канцлер Ангела Меркель, в свою очередь, не согласилась с мнением американского лидера, ответив, что «Северный поток-2» не повлияет на страну подобным образом.​