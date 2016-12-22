Спецпредставитель США назвал опасным инцидент с крушением Ил-20

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри назвал опасным инцидент с крушением российского военного самолета Ил-20 у побережья Средиземного моря. Об этом он заявил на Генассамблее ООН, сообщает «РИА Новости». «Это сценарий эскалации, который нам необходимо срочно остановить», — сказал Джеффри.

По его словам, сейчас в Сирии присутствуют военные США, России, Турции, Ирана и Израиля, которые «наталкиваются друг на друга» по всей территории республики. Джеффри подчеркнул, что конфликт в Сирии нужно «заморозить любым возможным способом».

Российский военный самолет Ил-20 был сбит 17 сентября во время одной из атак ВВС Израиля в сирийской провинции Латакия. В Минобороны России сообщали, что израильские летчики подставили Ил-20 под огонь сирийских ПВО. В Израиле отвергли эти обвинения, заявив, что в гибели самолета виновны сирийские военные, открывшие «беспорядочный огонь» из ПВО. 15 военных, которые погибли при крушении, представили к орденам Мужества посмертно.

После крушения Ил-20 глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о поставке зенитно-ракетных комплексов в Сирию. Он подчеркнул, что эта мера позволит «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков». В МИД Сирии заявили, что после получения С-300 Израиль «должен будет пересмотреть свое отношение и еще раз подумать, прежде чем снова нападать». При этом власти Израиля приказали военным продолжать операцию в Сирии.