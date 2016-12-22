МИД Сирии назвал главную цель поставок российских С-300 Дамаску

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад заявил агентству Xinhua, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 Дамаску впредь заставят Израиль думать, прежде чем наносить удары по Сирии.

«Израиль, который привык осуществлять множество нападений под разными предлогами, должен будет пересмотреть свое отношение и еще раз подумать, прежде чем снова нападать», — сказал он.

По словам Мекдада, Дамаск будет использовать системы С-300 только в случае очередных нападений на Сирию. Он подчеркнул, что агрессивные действия против Сирии направлены в отношении сил, которые ведут борьбу с терроризмом на сирийской территории.

«Пусть израильтяне попытаются, и мы защитим себя, как мы это делали раньше», — сказал замминистра, отвечая на вопрос, какие действия предпримет Дамаск при очередном нападении Иерусалима.

Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о планах поставить Сирии комплексы С-300 прозвучало спустя несколько дней после того, как сирийские ПВО С-200 сбили российский военный самолет Ил-20. Российское Минобороны обвинило в произошедшем Израиль. По его данным, израильские летчики прикрывались российским самолетом и подставили его под удар ПВО правительственной армии Сирии. При этом Израиль свою вину в случившемся отрицает и заверяет, что его истребители на момент катастрофы уже не находились в небе над Сирией.

Комментируя информацию о поставка С-300 Дамаску, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что планы Москвы будут означать «значительную эскалацию» напряженности в Сирии. В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что поставки передовых систем вооружения «безответственным игрокам» повышают риски в ближневосточном регионе. При этом президент России Владимир Путин назвал решение о поставке С-300 в Сирию адекватным сложившейся ситуации.