Погибшие при крушении Ил-20 в Сирии представлены к орденам Мужества

Пятнадцать российских военнослужащих, которые погибли при крушении Ил-20 у побережья Средиземного моря, будут посмертно награждены орденами Мужества. Об этом заявили в Минобороны, сообщает ТАСС.
Ил-20 был сбит в небе над Сирией при ударе правительственных ПВО, все находившиеся на борту военные погибли. По информации Минобороны, во время захода Ил-20 на посадку в провинции Латакия наносили удары израильские ВВС, которые, по мнению военных, подставили российский самолет под удар сирийских ПВО. В Израиле отрицают вину, утверждая, что в гибели Ил-20 виноваты сирийские военные.
После инцидента с Ил-20 в Минобороны приняли решение поставить в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300 для усиления боеспособности сирийских войск. Об этом сообщал министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, поставка ЗРК поможет «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным заявил, что передача С-300 «безответственным игрокам» может привести к эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался раскрыть условия поставок комплексов в Сирию.