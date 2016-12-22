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Бывший врио главы Приморья рассказал о своем дальнейшем месте работы
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Бывший врио главы Приморья рассказал о своем дальнейшем месте работы
Политика, 03:59
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Бывший врио главы Приморья рассказал о своем дальнейшем месте работы

Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что намерен связать свою дальнейшую деятельностью «с морем и портами». Об этом он заявил журналистам после церемонии представления нового врио главы Приморья Олега Кожемяко, сообщает «Интерфакс».

По словам Тарасенко, он покидает свой пост «с очень приятными чувствами». «Я здесь год пахал просто без отдыха. Работал очень много. Нужно было сделать быстро и очень много. У меня такой работы не было даже на подводных лодках», — сказал он. Тарасенко в 1985-1994 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР и России, до октября 2017 года занимал ряд должностей, после чего был назначен врио главы Приморья.

Выборы губернатора Приморского края проходили в два тура, во втором участвовали Тарасенко (от «Единой России») и Андрей Ищенко (от КПРФ). По итогам выборов победил Тарасенко, разница в набранных голосах составила около 1,5%, после чего стороны обвинили друг друга в нарушениях.

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Избирком Приморья 20 сентября отменил результаты выборов после того, как глава ЦИК Элла Памфилова предложила признать итоги голосования недействительными. По ее словам, Тарасенко и Ищенко «потеряли доверие и дискредитировали себя в глазах избирателей». Памфилова выразила надежду, что эти кандидаты не будут принимать участие в следующих выборах.

Губернатор Сахалинской области 26 сентября на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле заявил о своем желании участвовать в выборах в Приморье. Путин ответил, что у него нет возражений, и пообещал назначить Кожемяко врио главы Приморского края. По словам Кожемяко, он пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Обязанности главы Сахалинской области с 27 сентября исполняет председатель регионального правления Вера Щербина.

Теги: Приморье , Выборы губернатора
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