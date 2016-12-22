Трутнев назвал смелым решение Кожемяко пойти на выборы в Приморье

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев назвал смелым решение главы Сахалина Олега Кожемяко баллотироваться в губернаторы Приморья. Об этом сообщает ТАСС.

«Могу одно сказать, что это решение для него достаточно смелое, я бы так мягко выразился. Потому, что на сегодняшний день он должен будет сложить полномочия, а как дальше его жизнь будет складываться, будут решать граждане Приморья», — сказал Трутнев.

Накануне президент России Владимир Путин назначил губернатора Сахалина Олега Кожемяко врио главы Приморского края. Путин пояснил, что действующий врио Андрей Тарасенко «попросился на другую работу». При этом Кожемяко заявил президенту о желании участвовать в выборах губернатора Приморья. Путин ответил, что он не возражает, и пожелал Кожемяко удачи.

Обязанности главы Сахалина после ухода Кожемяко взяла на себя председатель регионального правительства Вера Щербина.

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что Кожемяко является сильным соперником. Однако он отметил, что Кожемяко идет от партии «Единая Россия», которая «стремительно теряет доверие в глазах населения».