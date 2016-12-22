Премьер Сахалина временно возглавила регион после ухода Кожемяко

Обязанности главы Сахалинской области после ухода с этой должности Олега Кожемяко на себя взяла председатель регионального правительства Вера Щербина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного кабмина.

«Пока обязанности главы региона исполняет Вера Георгиевна Щербина», — сказал представить правительства.

Днем 26 сентября президент России Владимир Путин решил назначить губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края. Путин пояснил, что такое решение было принято из-за того, что действующий врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко «попросился на другую работу».

Во время встречи Кожемяко и Путина, губернатор Сахалина заявил о желании участвовать в выборах в Приморье. ​Глава государства отметил, что не имеет возражений.